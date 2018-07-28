Сергей Сироткин: уверен, что сможем "разрулить" ситуацию

В Венгрии на автодроме "Хунгароринг" продолжается очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". В первый день Гран-при Венгрии прошли две серии свободных заездов и россиянин Сергей Сироткин из команда Williams занял в них последнее место.

"Обе сессии были довольно трудными, как и ожидалось, — цитирует Сироткина сайт Спортбокс.Ru. – Я все еще довольно спокоен, потому что мы много чего пробуем сделать. С автомобилем идет очень много работы, так что это нормаль но, что это нормально, что некоторые дела идут лучше, чем другие".

По словам нашего гонщика, так же было и в Германии в первых тренировочных заездах: "Но я знал, что мы провели хорошую программу и испытали много вещей, но на прошлой неделе все было не так хорошо. Как только мы все проанализировали, производительность была улучшена в субботу".

"Я вполне уверен, что мы сможем это повторить. На данный момент это был продуктивный день и нам просто нужно все подвергнуть анализу", – заключил пилот.