ДТП в Калмыкии: двое погибших, четверо пострадавших

В результате столкновения четырех легковых машин и грузовика на федеральной трассе Р22 "Волгоград – Элиста" погибли два человека, еще четверо пострадали. По сообщению Главного управления МЧС России по республике, ДТП произошло в Целинном районе Калмыкии на 244-м километре автодороги Р22 накануне в 22:48 (время совпадает с московским).

В ликвидации последствий ДТП участвовали четверо спасателей регионального МЧС, была задействована одна единица техники.