Тренер "Локомотива" Семин: ЦСКА оказался чуть удачливее

Наставник действующих чемпионов России по футболу из московского "Локомотива" Юрий Семин после матча за Суперкубок России против земляков из ЦСКА (0:1) посетовал, что его команда пока не вышла на уровень 100-процентной готовности.

"Мы проиграли игру, — цитирует Семина официальный сайт "Локо". – На сегодняшний день еще уровень готовности, на мой взгляд, был не 100-процентный. По матчу были как хорошие отрезки, так и не очень хорошие".

На вопрос о недооценке молодого коллектива ЦСКА, Семин ответил: "А какая разница, молодая или не молодая? А у нас что, старая? Какая недооценка, мы играли изо всех сил, тоже такая же молодая команда. ЦСКА более удачливым оказался".

"Наверное, они в физическом плане получше выглядели, потому что они всю тренировочную работу проводили, а у нас большая группа ребят только приехала неделю назад. Вот, наверное, вся разница", — сказал Семин.

Тренер железнодорожников также сказал о спорах по поводу Суперкубка, когда отдельные эксперты не считают этот приз важным трофеем: "Конечно, это трофей, важный трофей. Наверное, только нужно правильное время для него выбрать. Пришли сегодня 40 тысяч людей [матч проходил на новом стадионе в Нижнем Новгороде, — прим. ред.]. Важный он или не важный? Значит, важный, раз пришли люди и у них есть интерес".