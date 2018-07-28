Bloomberg: у ГЛОНАСС есть ряд преимуществ перед GPS

Российская система ГЛОНАСС в отличие от американской GPS полностью защищена от враждебных воздействий. И это, как сообщает агентство Bloomberg, заставляет Пентагон нервничать. По каким параметрам спутниковая система навигации США проиграла российскому аналогу?

GPS все чаще дает сбои — к такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg. Они опубликовали аналитическую статью, в которой серьезно раскритиковали навигационную систему, созданную в США. А вот у российской ГЛОНАСС отметили ряд преимуществ.

По данным Bloomberg, из-за сбоев в работе американской системы GPS потеря сигнала отмечалась более чем у 40 самолетов, которые должны были совершить посадку в Маниле — и это за один только месяц. Все из-за того, что GPS очень зависима от погодных условий. И сейчас, по данным Bloomberg, в Вашингтоне всерьез рассматривают вариант развития резервной, страхующей системы.

Принципы работы GPS и ГЛОНАСС похожи. На околоземной орбите — по меньшей мере 24 спутника, которые передают сигнал для определения координат. Создание отечественной системы началось в 1982 году — над ней работали еще советские ученые. И сейчас ряд экспертов отмечают конкурентные преимущества отечественной разработки.

"ГЛОНАСС основан на спутниках нового поколения. Они выпускаются серийно, в нашей стране. У нас есть надежная система управления ГЛОНАСС. У нас имеются резервные спутники на геостационарных орбитах, готовые войти в строй, чтобы компенсировать сбои", — говорит главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Это устойчивая помехозащищенная система, а самое главное — основана на передовых разработках, которые сделаны в России.

Одно из главных преимуществ ГЛОНАСС — навигация в полярных широтах. В частности, в Арктике, где американская GPS часто работает с перебоями. Многие зарубежные пользователи там отдают предпочтение именно российской разработке.

"Наши спутники забираются на более северные орбиты, чтобы охватывать всю территорию России. Но так получается, что вместе с ней они охватывают, и более полно охватывают, картину всего мира. В том числе Норвегию и Канаду", — говорит представитель российской аэрокосмической компании Виталий Егоров.

Отличаются системы и в расположении спутников в целом. Это также влияет на точность определения объектов.

"Преимущество системы ГЛОНАСС заключается в синхронном расположении спутников по отношению к орбите Земли, что дает системе ГЛОНАСС более точную возможность узнать расположение, чем GPS", — говорит генеральный директор компании спутникового навигационного мониторинга Алексей Шевцов.

Если сравнивать две системы, конечно, нельзя обойти и вопрос безопасности. Отличаются GPS и ГЛОНАСС методом кодирования сигналов. В российском аналоге работает более защищенный принцип выделенной линии. В GPS более экономичный, упрощенный доступ. И конечно, не стоит забывать, что американская система — детище оборонного ведомства США.

"Любая страна, которая реализовывает свой собственный политический курс, не может рассчитывать на систему GPS. Потому что в любой момент Пентагон может отключить или ввести такую систему ошибок, которая сделает невозможным точную навигацию", — поясняет Игорь Коротченко.

ГЛОНАСС — это преимущество и для отечественного высокоточного оружия. Таким образом, это не только конкурент американскому аналогу, но и система, за которой будущее.