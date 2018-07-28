Новости Общество

Все видео этой рубрики
28 июля 201810:25 Наталья Гончарова

Bloomberg: у ГЛОНАСС есть ряд преимуществ перед GPS

Российская система ГЛОНАСС в отличие от американской GPS полностью защищена от враждебных воздействий. И это, как сообщает агентство Bloomberg, заставляет Пентагон нервничать. По каким параметрам спутниковая система навигации США проиграла российскому аналогу?

GPS все чаще дает сбои — к такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg. Они опубликовали аналитическую статью, в которой серьезно раскритиковали навигационную систему, созданную в США. А вот у российской ГЛОНАСС отметили ряд преимуществ.

По данным Bloomberg, из-за сбоев в работе американской системы GPS потеря сигнала отмечалась более чем у 40 самолетов, которые должны были совершить посадку в Маниле — и это за один только месяц. Все из-за того, что GPS очень зависима от погодных условий. И сейчас, по данным Bloomberg, в Вашингтоне всерьез рассматривают вариант развития резервной, страхующей системы.

Принципы работы GPS и ГЛОНАСС похожи. На околоземной орбите — по меньшей мере 24 спутника, которые передают сигнал для определения координат. Создание отечественной системы началось в 1982 году — над ней работали еще советские ученые. И сейчас ряд экспертов отмечают конкурентные преимущества отечественной разработки.

"ГЛОНАСС основан на спутниках нового поколения. Они выпускаются серийно, в нашей стране. У нас есть надежная система управления ГЛОНАСС. У нас имеются резервные спутники на геостационарных орбитах, готовые войти в строй, чтобы компенсировать сбои", — говорит главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Это устойчивая помехозащищенная система, а самое главное — основана на передовых разработках, которые сделаны в России.

Одно из главных преимуществ ГЛОНАСС — навигация в полярных широтах. В частности, в Арктике, где американская GPS часто работает с перебоями. Многие зарубежные пользователи там отдают предпочтение именно российской разработке.

"Наши спутники забираются на более северные орбиты, чтобы охватывать всю территорию России. Но так получается, что вместе с ней они охватывают, и более полно охватывают, картину всего мира. В том числе Норвегию и Канаду", — говорит представитель российской аэрокосмической компании Виталий Егоров.

Отличаются системы и в расположении спутников в целом. Это также влияет на точность определения объектов.

"Преимущество системы ГЛОНАСС заключается в синхронном расположении спутников по отношению к орбите Земли, что дает системе ГЛОНАСС более точную возможность узнать расположение, чем GPS", — говорит генеральный директор компании спутникового навигационного мониторинга Алексей Шевцов.

Если сравнивать две системы, конечно, нельзя обойти и вопрос безопасности. Отличаются GPS и ГЛОНАСС методом кодирования сигналов. В российском аналоге работает более защищенный принцип выделенной линии. В GPS более экономичный, упрощенный доступ. И конечно, не стоит забывать, что американская система — детище оборонного ведомства США.

"Любая страна, которая реализовывает свой собственный политический курс, не может рассчитывать на систему GPS. Потому что в любой момент Пентагон может отключить или ввести такую систему ошибок, которая сделает невозможным точную навигацию", — поясняет Игорь Коротченко.

ГЛОНАСС — это преимущество и для отечественного высокоточного оружия. Таким образом, это не только конкурент американскому аналогу, но и система, за которой будущее.

Сейчас

08:42

Виталий Ненашев совершил перелет через Эльбрус на аэростате

07:26

ДТП в Боливии: погибли девять человек

03:29

Тревога в небоскребе Trump Tower оказалась ложной

02:23

Умер писатель Владимир Войнович

00:58

Число жертв природных пожаров в Греции увеличилось до 87

00:19

Генсек ОДКБ Хачатуров освобожден под залог

23:39

На севере Канады лесные пожары вышли из-под контроля

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

День Крещения Руси: на Соборной площади Кремля началась торжественная литургия

День Крещения Руси: на Соборной площади Кремля началась торжественная литургия

1 час назад
Умер писатель Владимир Войнович

Умер писатель Владимир Войнович

8 часов назад
Bloomberg: у ГЛОНАСС есть ряд преимуществ перед GPS

Bloomberg: у ГЛОНАСС есть ряд преимуществ перед GPS

41 минута назад
ДТП в Калмыкии: двое погибших, четверо пострадавших

ДТП в Калмыкии: двое погибших, четверо пострадавших

1 час назад
В Европе под 40: где спрятаться от палящего солнца

В Европе под 40: где спрятаться от палящего солнца

13 часов назад
28 июля в Москве будет перекрыто несколько центральных улиц

28 июля в Москве будет перекрыто несколько центральных улиц

9 часов назад
ЦСКА обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России

ЦСКА обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России

10 часов назад
УПЦ уверена: Киев не сможет получить автокефалию в обход нее

УПЦ уверена: Киев не сможет получить автокефалию в обход нее

3 часа назад
"Есть рекорд": Виталий Ненашев совершил перелет через Эльбрус на аэростате

"Есть рекорд": Виталий Ненашев совершил перелет через Эльбрус на аэростате

2 часа назад
Роналду, Неймар и Месси в десятке самых крутых звезд Instagram

Роналду, Неймар и Месси в десятке самых крутых звезд Instagram

26 минут назад
Пожары в Греции: оппозиция требует отставки премьера

Пожары в Греции: оппозиция требует отставки премьера

7 минут назад
Стрит-арт по жизни: как обычные дома становятся предметами искусства

Стрит-арт по жизни: как обычные дома становятся предметами искусства

1 час назад
Всероссийская перепись фермеров "Свое" - участвуйте и станьте миллионером!

Всероссийская перепись фермеров "Свое" - участвуйте и станьте миллионером!

19 часов назад
Управление жизненным циклом систем в ИТ-инфраструктуре

Управление жизненным циклом систем в ИТ-инфраструктуре

23 часа назад
Витю спасет трансплантация почки

Витю спасет трансплантация почки

23.07.2018 11:55
Почти полторы тысячи семей вернулись в сирийскую провинцию Хомс

Почти полторы тысячи семей вернулись в сирийскую провинцию Хомс

3 часа назад
3 угона, 3 аварии и нападение на полицейскую собаку: о ЧП в Денвере

3 угона, 3 аварии и нападение на полицейскую собаку: о ЧП в Денвере

4 часа назад
Арабская коалиция нанесла шесть ударов по авиабазе и аэропорту столицы Йемена

Арабская коалиция нанесла шесть ударов по авиабазе и аэропорту столицы Йемена

6 часов назад
В Японии отменили более 150 авиарейсов из-за приближающегося тайфуна

В Японии отменили более 150 авиарейсов из-за приближающегося тайфуна

7 часов назад
Число жертв природных пожаров в Греции увеличилось до 87 человек

Число жертв природных пожаров в Греции увеличилось до 87 человек

10 часов назад
Генсек ОДКБ Хачатуров освобожден под залог

Генсек ОДКБ Хачатуров освобожден под залог

10 часов назад
На севере Канады лесные пожары вышли из-под контроля

На севере Канады лесные пожары вышли из-под контроля

11 часов назад
Арестован бывший президент Армении Роберт Кочарян

Арестован бывший президент Армении Роберт Кочарян

11 часов назад
Поцелуй Трампа стал сюрпризом для Юнкера

Поцелуй Трампа стал сюрпризом для Юнкера

12 часов назад
В Москве и Подмосковье пенсионеры будут ездить на транспорте бесплатно

В Москве и Подмосковье пенсионеры будут ездить на транспорте бесплатно

14 часов назад
Самая длинная за 20 лет: депутаты закрыли весеннюю сессию

Самая длинная за 20 лет: депутаты закрыли весеннюю сессию

14 часов назад
Итоги саммита БРИКС: Путин отметил подрыв доверия к доллару

Итоги саммита БРИКС: Путин отметил подрыв доверия к доллару

14 часов назад
Новый роман Мураками запретили за непристойность в Гонконге

Новый роман Мураками запретили за непристойность в Гонконге

15 часов назад
"Звездные войны": США решили доминировать в космосе

"Звездные войны": США решили доминировать в космосе

15 часов назад
Трамп через Twitter обрушил его акции

Трамп через Twitter обрушил его акции

15 часов назад
"Роскосмос" занялся проверкой НПО имени Лавочкина

"Роскосмос" занялся проверкой НПО имени Лавочкина

15 часов назад
Головин: ЦСКА осуществил мечту маленького сибирского мальчика

Головин: ЦСКА осуществил мечту маленького сибирского мальчика

15 часов назад
Тарифным регулированием продолжит заниматься ФАС

Тарифным регулированием продолжит заниматься ФАС

15 часов назад
Российских хакеров обвинили в атаке на немецкие каналы ZDF и WDR

Российских хакеров обвинили в атаке на немецкие каналы ZDF и WDR

15 часов назад
Трамп готов прилететь в Москву

Трамп готов прилететь в Москву

16 часов назад
Житель греческого поселка Мати и его кот чудом пережили бушующий пожар. Видео

Житель греческого поселка Мати и его кот чудом пережили бушующий пожар. Видео

16 часов назад
Шутка Путина про Эрдогана и ресторан запустила поставки мяса в Турцию

Шутка Путина про Эрдогана и ресторан запустила поставки мяса в Турцию

17 часов назад
В "Яндексе" опять нашли секреты из Google Docs

В "Яндексе" опять нашли секреты из Google Docs

17 часов назад
Исчезновение журналиста АиФ: возбуждено дело

Исчезновение журналиста АиФ: возбуждено дело

17 часов назад
Пытки в ярославской колонии: Калашников отправлен под домашний арест

Пытки в ярославской колонии: Калашников отправлен под домашний арест

18 часов назад
Федотов поддержал реформу ФСИН. Корниенко посоветовал не спешить

Федотов поддержал реформу ФСИН. Корниенко посоветовал не спешить

19 часов назад
Гид по стилям: что такое бохо? Особенности и примеры

Гид по стилям: что такое бохо? Особенности и примеры

20 часов назад
По-летнему комфортно: погода в выходные догонит и перегонит норму

По-летнему комфортно: погода в выходные догонит и перегонит норму

20 часов назад
Jaguar назвал российские цены на электрический кроссовер I-Pace

Jaguar назвал российские цены на электрический кроссовер I-Pace

21 час назад
Рождение ребенка сокращает жизнь женщины на два года

Рождение ребенка сокращает жизнь женщины на два года

22 часа назад
Хардкорный Lamborghini Aventador вернул марке рекорд Нюрбургринга

Хардкорный Lamborghini Aventador вернул марке рекорд Нюрбургринга

23 часа назад
Российское ПО на смартфонах хотят сделать обязательным

Российское ПО на смартфонах хотят сделать обязательным

23 часа назад
Теперь прооперировать Дональда Трампа можно в любом месте

Теперь прооперировать Дональда Трампа можно в любом месте

27.07.2018 10:55
Дональд Дак в новых "Утиных историях" заговорит разборчиво

Дональд Дак в новых "Утиных историях" заговорит разборчиво

27.07.2018 10:20
5 способов продать свой загородный дом дороже

5 способов продать свой загородный дом дороже

27.07.2018 10:00
Поклонники джаза могут выиграть в соцсетях билет на Koktebel Jazz Party-2018

Поклонники джаза могут выиграть в соцсетях билет на Koktebel Jazz Party-2018

26.07.2018 13:32
"Т-34" к бою готов! Премьера трейлера

"Т-34" к бою готов! Премьера трейлера

26.07.2018 11:00
10 лучших островов для пляжного отдыха

10 лучших островов для пляжного отдыха

26.07.2018 09:44
Нужна помощь: Максима Атякшева спасет откашливатель

Нужна помощь: Максима Атякшева спасет откашливатель

23.07.2018 08:10
Минпромторг подтвердил возможность введения сбора на велосипеды

Минпромторг подтвердил возможность введения сбора на велосипеды

16 часов назад