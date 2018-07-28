"Талибан" впервые провел прямые переговоры с официальным представителем США

Состоялись первые прямые переговоры между представителями движения "Талибан" (запрещена в России) и сотрудником администрации США. Об этом сообщили сразу несколько западных изданий со ссылкой на анонимный источник в руководстве "Талибана".

Встреча прошла на этой неделе в Катаре, администрацию США представлял заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. Главной темой обсуждения стал поиск возможностей урегулирования конфликта в Афганистане.

Уэллс возглавила американскую делегацию, которая встретилась в катарской столице с представителями талибов для проведения неофициальных консультаций. Стороны обсудили возможность начала официальных мирных переговоров между радикальным движением и афганскими властями.

В Госдепартаменте США факт встречи пока официально не подтверждают, однако отмечают, что США рассматривают "все возможные пути продвижения мирного процесса" в Афганистане. Для достижения этой цели США находятся в контакте с афганскими властями. Также в Госдепе считают, что любые переговоры о политическом будущем Афганистана будут проводиться между афганским правительством и радикальным движением. Источники подчеркивают, что официальные переговоры между талибами и афганским правительством могут начаться через несколько месяцев.

Американская сторона не исключает варианта, при котором переговоры вначале могут не увенчаться успехом. Однако источники отмечают большой интерес талибов к началу мирных переговоров с властями Афганистана.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани, выступая на международной конференции "Кабульский процесс", призвал к диалогу с талибами и выступил за старт переговоров без каких-либо условий. Афганский лидер даже заявлял о готовности признать "Талибан" легитимной политической силой и открыть официальное представительство движения в Кабуле.