Авторы проекта закона об аккредитации визовых центров отправили его на доработку

Российский сенатор Константин Косачев сообщил в Facebook об отзыве из Государственной думы проекта закона об аккредитации визовых центров. Решение было принято из-за необходимости доработать предлагаемые изменения, пишет РИА Новости.

Вместе с тем, отметил Косачев, авторы идеи не отказываются от планов добиться рассмотрения законопроекта в осеннюю сессию. Косачев уверен, что новый закон послужит защите интересов россиян. Он отверг предположения оппонентов о неизбежности подорожания оформления виз и прекращения работы самих центров.

Сенатор призвал профессионалов в области туризма к совместной работе над законом.