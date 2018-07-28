Порошенко пожаловался на чужие щупальца

Угрозой национальной безопасности Украины считает Русскую православную церковь (РПЦ) украинский президент Петр Порошенко. Об этом он заявил на мероприятиях в Киеве, посвященных 1030-летию Крещения Руси.

По словам Порошенко, он гарантирует невмешательство власти "в сугубо внутренние церковные дела", но Киев "не позволит делать это и другим государствам". Поэтому, считает украинский президент, "крайне необходимо обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор".

Русскую православную церковь Порошенко обвиняет в полной и безоговорочной поддержке "имперской политики Кремля", а доктрина "Русского мира", по его словам, "родилась в люксовых кельях иерархов Российской православной церкви". Это "просто обязывает нас действовать", добавил он.

Церковный указ об автокефалии, по мнению Порошенко, завершит утверждение независимости и самостоятельности Украины, укрепит религиозную свободу и межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан.

"Мы возвращаем православной церкви украинскую идентичность и равное место среди православных церквей мира", — добавил он.

Уверен в том, что на Украине будет автокефальная поместная церковь, и предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, передает "Интерфакс".

Сейчас на Украине действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата. Наряду с нею существуют еще две церковные структуры, не признанные мировым православием: киевский патриархат и украинская автокефальная православная церковь.

По мнению заместителя руководителя синодального отдела УПЦ по внешним связям протоиерея Николая Данилевича, Украина не сможет получить автокефалию в обход Украинской православной церкви. По словам Данилевича, для получения автокефалии есть определенные правила, и нельзя предоставить томос (отделение) без согласия УПЦ.