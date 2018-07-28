Полицейские оперативно разобрались с нарушителями из свадебного кортежа в Калининграде

Полиция Калининградской области обнародовала видео задержания свадебного кортежа, участники которого проехали по полосе встречного движения на Московском проспекте в столице региона.

Напомним, что в пятницу, 27 июля, жених и его спутники отправились за невестой, пренебрегая правилами дорожного движения и подвергая опасности других водителей и пешеходов на оживленной магистрали.

"Чтоб вы понимали, мы на "встречке", ребят. У нас свадьба, мы едем за моей невестой, будущей женой", — комментировал происходящее новобрачный, выложивший видео правонарушения в Instagram.

В тот же день сотрудники ГИБДД остановили нарушителей – как сообщили в пресс-службе ведомства, на четверых водителей составлены административные протоколы по статье "Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения", теперь им может грозить лишение прав на срок до шесть месяцев.

Заодно стражи порядка осмотрели транспортные средства на предмет других нарушений и обнаружили тонировку, превышающую разрешенные нормы. Теперь водителям придется ее удалить.