Станислав Черчесов: тренер должен работать на результат

Наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов сообщил журналистам, что считает свой новый контракт с Российским футбольным союзом по схеме "2+2" справедливым. "Я сам настаивал именно на такой схеме соглашения", — сказал тренер.

Как уже сообщали Вести.Ru, накануне РФС продлил контракт с главным тренером национальной команды и согласно документу по истечении двухлетнего периода работы Черчесова в сборной (до окончания Евро-2020) стороны могут продлить соглашение еще на два года.

"По продлению все было просто и понятно, меня не задело то, что предложена схема "2+2", а не на четыре года, — цитирует Черчесова ТАСС. – Я считаю это правильным и сам на этом настаивал, потому что команда должна давать результат. Контракт может быть и 40-летним, но если результата нет, надо собирать вещи и освобождать место, это принцип спорта".

Также Черчесов отметил, что вместе с тренерским штабом посмотрел матч за Суперкубок России между московскими клубами "Локомотив" и ЦСКА, который прошел в пятницу. Победу со счетом 1:0 одержал ЦСКА. "Я и весь тренерский штаб специфически смотрим футбол. То, что нам надо было, мы увидели", — сказал специалист.