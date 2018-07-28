Водитель без прав устроил смертельное ДТП в Челябинской области. Видео

В сети размещены кадры дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, произошедшего в минувший четверг, 26 июля, в городе Снежинске.

Водитель автомобиля ВАЗ-2115 попытался обогнать другую машину с правой стороны. Для этого он выехал на обочину, после чего не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2107.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Челябинской области, в результате аварии от полученных травм на месте скончался водитель "семерки" – мужчина 1952 года рождения.

"В автомобиле погибшего водителя также находились его жена и две девочки восьми и девяти лет. Дети находились на заднем сидении автомобиля и были пристегнуты ремнями безопасности", — отмечается в сообщении ведомства. Все они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Предполагаемый виновник ДТП также оказался в лечебном учреждении. Известно, что на момент инцидента он был лишен права управления транспортными средствами.