Игроки сборной России по футболу стали заслуженными мастерами спорта

В Министерстве спорта Российский Федерации проходит церемония чествования футболистов национальной сборной и тренерского штаба команды по итогам домашнего чемпионата мира. Один из итогов – всем игрокам присвоены звания заслуженных мастеров спорта.

"Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта России. Тренеры команды получили звания заслуженных тренеров", – сообщает пресс-служба сборной. Напомним, что наши футболисты дошли на первенстве планеты до четвертьфинала, где уступили команде Хорватии в серии пенальти.