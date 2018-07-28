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Российский Крым 40 минут назад
Совфед установил новую памятную дату, связанную с Крымом
Совет Федерации установил новую памятную дату — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, который будет отмечаться в России 19 апреля. Авторами закона, утвержденного верхней палатой, была группа российских депутатов и сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
19 апреля 1783 года Крым был принят под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдающих от войн, напоминает ТАСС. Это стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России, говорится в пояснении к законопроекту. При этом жителям полуострова, включая крымских татар, предоставили равные права с другими подданными Российской империи.
Установление новой памятной даты подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе России, считают авторы законопроекта. Оно также должно свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности прошедшего в марте 2014 года референдума о воссоединении Крыма с Россией.
По словам члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, закон об установлении памятной даты, связанной с Крымом, должен прежде всего способствовать укреплению единства российского общества. Однако можно считать его и ответом на "Крымскую декларацию" Госдепартамента США, в которой Вашингтон на днях подтвердил отказ признать воссоединение Крыма с Россией.
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