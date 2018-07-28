Стали известны причина смерти и дата похорон Войновича

Писателя Владимира Войновича, скончавшегося в ночь на субботу от сердечного приступа, скорее всего, похоронят в понедельник. Об этом РИА Новости рассказала жена писателя Светлана Колесниченко.

Друзья и знакомые литератора оплакивают уход талантливого человека. Председатель Союза писателей России Николай Иванов назвал творчество Войновича "целой страницей в истории литературы". Иванов отметил, что Войнович пытался посмотреть на историю "с новой стороны".

Литературовед Игорь Волгин назвал писателя доброжелательным и открытым человеком. Волгин отметил, что Войнович всегда чутко реагировал на социальную несправедливость, чужие беды принимал близко к сердцу.

Войнович написал романы "Трилогия о солдате Иване Чонкине", "Москва 2042" и "Портрет на фоне мира".