"Зенит", "Спартак" и "Локомотив" лидируют по стоимости всех футболистов

Накануне старта чемпионат России по футболу в премьер-лиге, опубликованы примерные данные о стоимости игроков 16 команд высшего дивизиона. Лидируют питерский "Зенит" и московский "Спартак", а чемпионы страны из "Локомотива" только на третьем месте.

Стоимость игроков "Зенита" составляет без малого 150 млн евро – точнее, 149,85 миллионов, сообщает портал Transfermarkt. Общая цена футболистов "Спартака" – 125,90 млн евро, "Локомотива" – 90,30 млн евро.

Среди лидеров единственный провинциальный клуб – "Краснодар", — с суммой 85,10 млн евро. "Быки" сумели впервые в истории опередить московский ЦСКА, который после продажи Александра Головина и Витиньо опустился на 5-е место – 69,70 млн евро.

Остальные команды не смогли преодолеть даже планку в 40 млн евро: у казанского "Рубина" – 39,43 миллиона, у грозненского "Ахмата" – 36,88, у "Ростова" – 28,75. Замыкают список тульский "Арсенал" (15,70 млн евро), "Оренбург" (12,53) и махачкалинский "Анжи" (10,45).