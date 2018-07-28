Сенаторы одобрили повышение НДС

Совет Федерации на пленарном заседании в субботу одобрил закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов.

Льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) при этом сохраняются, отмечает ТАСС. Речь в данном случае идет о пониженных ставках налога в размере 10%. Они касаются группы товаров так называемого "социального назначения". Это продукты питания, товары для детей, книги и печатная периодика, связанная с образованием, наукой и культурой, лекарства и изделия медицинского назначения.

Нулевые ставки НДС при пассажирских авиаперевозках в Крым и обратно продлены до 2025 года. Такие же ставки устанавливаются в отношении авиаперевозок в населенные пункты Дальневосточного федерального округа, действуют они тоже до 2025 года.

Ранее на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам обсудили и другие налоговые преференции. К примеру, по просьбе агропромышленного сектора, субсидии из федерального бюджета не будут облагаться налогом на добавленную стоимость — эта новелла вошла в текст закона.

До 2015 года продлеваются и льготные тарифы страховых взносов для некоммерческих организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. Речь о предприятиях, занимающихся соцобслуживанием населения, научными разработками, образованием, здравоохранением, культурой, искусством и массовым спортом. В этом же списке и благотворительные организации.

С 1 января 2019 года снижается совокупный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Ставка снижается на 4% (с 34% до 30%), дополнительно устанавливаются тарифы страховых взносов для основной категории плательщиков в Пенсионный фонд в размере 22% (вместо действующей ставки в 26%). Законотворцы полагают, что снижение ставки через три года приведет к уменьшению объема поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 948,22 миллиарда рублей, через четыре года — в размере 1,16 триллиона рублей, к 2024 году — в размере 1,17 триллиона рублей. Недостаток средств придется восполнять из бюджета, считают в Совфеде.