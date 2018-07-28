Пытки в колонии: восьмой подозреваемый заключен под стражу

Заволжский районный суд Ярославля заключил под стражу до 20 сентября младшего инспектора отдела безопасности колонии N1 Руслана Цветкова. Обвиняемый стал восьмым фигурантом дела о пытках заключенного, пишет РИА Новости. Шестеро из проходящих по делу офицеров уже находятся в СИЗО, один помещен под домашний арест.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено после публикации в прессе видео с жестоким избиением заключенного в июне 2017 года. ФСИН подтвердила факт пыток и направила специальные комиссии во все колонии страны.