Неудачный обгон завершился серьезной аварией в Подмосковье. Видео

Регистратор запечатлел момент столкновения двух автомобилей, произошедшего в ночь на пятницу, 27 июля, в районе деревши Юшково в Наро-Фоминском районе Московской области на трассе А 107, также известной как Московское малое кольцо или "Малая бетонка".

Водитель легковушки пошел на обгон фуры, однако по какой-то причине не рассчитал расстояние до встречного кроссовера, ехавшего перед авто, из которого велась съемка.

Несколько мгновения участники движения пытались разминуться друг с другом, однако попытки не привели к желаемому результату и машины столкнулись друг с другом практически лоб в лоб.

О пострадавших в результате ДТП пока не сообщается.