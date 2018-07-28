Путин принял участие в крестном ходе в центре Москвы

В крестном ходе в центре Москвы, посвященном 1030-летию крещения Руси, принял участие президент РФ Владимир Путин.

Данное мероприятие — часть масштабных торжеств по случаю праздника Дня крещения Руси. В крестном ходе к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади прошли тысячи верующих. В праздничном молебне приняли участие представители десяти поместных Православных церквей мира: Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Албанской и Польской, а также Православной церкви Чешских земель и Словакии, сообщает "Интерфакс".

Президент вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Александрийским и всея Африки Феодором II прошли к памятнику князю Владимиру.

Перед молебном на Боровицком холме состоялось праздничное богослужение на Соборной площади московского Кремля.

Памятная дата крещения Руси установлена в 2010 году после послания патриарха Московского и всея Руси Алексия II президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву, в котором предложил отмечать день памяти крестителя Руси князя Владимира как государственный праздник. В 2010 году президентом подписаны изменения в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России", согласно которому в России установлена новая памятная дата — "День крещения Руси", он отмечается ежегодно 28 июля.