Адвокат Кочаряна назвал арест незаконным

Арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна незаконен. Решение суда будет обжаловано, заявил адвокат Арам Орбелян.

Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

В пятницу его арестовали на 2 месяца.

По словам Орбеляна, в обвинении Кочаряну не указано четкое деяние, следствие ссылается на показания неустановленной личности, кроме того, согласно конституции Армении, у Кочаряна – иммунитет.

Ранее по этой статье привлекался бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян, передает РИА Новости.

В 2008 году недовольство результатами президентских выборов вылилось в столкновения полиции и оппозицией. В ходе стычек 1-2 марта погибло 10 человек, 200 получили ранения.