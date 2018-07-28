Не в коме: сестра Кобзона призвала прекратить над ним издеваться

Сестра народного артиста СССР, депутата Госдумы, первого заместителя главы комитета палаты по культуре Иосифа Кобзона Гелена опровергла слухи о том, что ее брат впал в кому.

Он заявила, что с Иосифом Давыдовичем все хорошо. "Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками?" — приводит ее возмущенный вопрос RT. Гелена рассказала, что ей пришлось обзвонить всех близких, до которых также дошли слухи о "коме" Кобзона, чтобы их успокоить.

Сестра артиста добавила, что Иосиф Кобзон в настоящее время находится на плановом лечении. Она подчеркнула, что парламентарий имеет право "на личное пространство".

"Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье — это просто неприлично", — заявила Гелена. Подобные новости она назвала "убийством", пояснив, что это могло бы произойти, если бы Кобзон пользовался интернетом.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Иосиф Кобзон впал в кому. По их сведениям, состояние артиста ухудшилось минувшей ночью, в результате его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

У Иосифа Кобзона в 2005 году был диагностирован рак, он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.