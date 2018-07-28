Сбербанк уточнил, где пользоваться картами небезопасно

Кражи средств с банковских карт россиян во время отпуска за границей случаются чаще всего в странах Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, еще не перешедших на выпуск и обслуживание карт, оснащенных чипом (микропроцессором). Именно там, по данным экспертов Сбербанка, происходит большинство случаев утечки данных карт.

Самый распространенный способ компрометации банковских карт — считывание данных с них с помощью скимминговых устройств для последующего изготовления дубликата карты. Также россияне страдают от хищения средств, когда теряют карту и пин-код за границей, либо когда карту и код у них попросту крадут.

Считывание данных с карт путем скимминга происходит, как правило, в небольших торговых точках или в банкоматах. Меньше всего риск при пользовании картой в крупных сетевых магазинах, передает РИА Новости.

Держателей карт специалисты Сбербанка призывают соблюдать простые правила безопасности: при оплате картой внимательно следить за действиями продавца, не выпускать карту из поля зрения, не передавать ее третьим лицам, никому не сообщать и не показывать пин-код и напечатанный на обратной стороне карты код CVC или CVV.

Перед тем как воспользоваться банкоматом, следует внимательно его осмотреть, убедившись, что на клавиатуре и в механизме для приема карт нет дополнительных устройств. Подозрительными можно считать какие-либо неисправности и повреждения — например, неровно установленную клавиатуру. При наличии подозрений пользоваться устройством не стоит.

Если карта все же утеряна или украдена, клиенту необходимо сразу сообщить об этом в банк для ее блокировки. Специалисты Сбербанка также советуют россиянам не оставлять без внимания свои гаджеты — используя их, злоумышленники также могут получить доступ к финансам владельца.