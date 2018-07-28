Анонсировано новое российское высокоточное оружие

На совещании в Красноярске в субботу вице-премьер Юрий Борисов сообщил о разработке нового высокоточного оружия и стратегических вооружений. По словам Борисова, военно-промышленный комплекс работает в интересах Минобороны по программе вооружения 2018-2027 годов, пишет "Интерфакс".

Вице-премьер отметил участие Красноярска в создании стратегического оружия. Совещание не оставит вниманием задачи диверсификации в ОПК. По данным Борисова, в 2017-м году средний процент гражданской продукции в оборонке составил 17,2.

Ранее Владимир Путин поручил к 2025-му году довести долю гражданской продукции в ОПК до 30 процентов.