Разработана новая версия модернизации Т-72

В Минобороны России передан проект очередного этапа модернизации основного боевого танка Т-72. Над разработкой трудились эксперты "Уралвагонзавода", сообщил заместитель генерального директора корпорации по спецтехнике Вячеслав Халитов.

Халитов также заявил, что Т-72 существует с 70-х годов ХХ века, это танк-долгожитель.

Он уточнил, что работа велась над улучшением боевых характеристик танка, учтен опыт биатлона, где танк подвергается запредельным нагрузкам, особенно его оптико-электронные прицельные системы, передает РИА Новости.

На полигоне Алабино стартовал шестой "Танковый биатлон". С 2013 года количество стран-участниц увеличилось с четырех до 23.