"Украинцы полетели в космос до Крещения Руси": новый учебник по географии высмеяли в Сети

Пользователи "Фейсбука" поражены содержанием учебника географии для 8 класса, изданным на Украине в 2016 году и официально рекомендованным украинским Минобрнауки. Авторы учебника Петр Масляк и Светлана Капирулина, похоже, считают украинцев основателями и создателями практически всего в современном мире.

Некоторые цитаты из учебника приводит на своей странице в "Фейсбуке" киевский журналист Андрей Манчук. Например, в учебном пособии сказано, что весь мир сегодня "кормится генетически украинской трипольской пшеницей, которую украинские переселенцы завезли в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину".

Заявлено, что украинцы "веками создавали самые мелодичные в мире народные песни", и именно украинская народная мелодика легла в основу европейской музыки, а украинские народные мелодии стали народными "от Польши до России, от США до Японии".

Особенностью украинского характера названа "непреодолимая тяга к звездам". Заявлено, что украинцы в этой области "сделали больше, чем все другие народы мира, вместе взятые". Например, теорию космических полетов "разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы Засядко, Кибальчич, Циолковский-Наливайко, Кондратюк, Королев, Глушко, Челомей, Яримович, Дудчак, Янгель, Лозино-Лозинский, Сикорский". Украинская нация, утверждают Масляк и Капирулина, "дала миру крылья".

Некоторые немецкие историки, если верить учебнику, считают украинцев "славянизированными германцами", а в украинском языке много слов, близких к немецкому и английскому, которых нет в русском языке.

"Если нация состоялась, то ей не нужны сказки", — отмечает в комментариях к записи Манчука один из пользователей.

"Если продолжат "исследовать", то придут к тому, что обезьяна произошла от украинца", — предполагает другой.

"Я вот о чем думаю — если от нас пошло слово "стрим", наверное, и блогеров тоже трипольцы изобрели?" — задается вопросом сам Манчук.

"Лучше бы они детям о своем ракетостроении ничего не рассказывали, пусть те и не знают, что на Украине когда-то ракеты строили, а то ведь спросят: Де наши ракеты?! Де ракетные заводы??!!" — пишет еще один пользователь.

"Как я понял из учебника, украинцы полетели в космос до Крещения Руси", — пишет другой.

По мнению еще одного пользователя, в школьных учебниках в Греции и Китае "пишут правду: как они переняли всю свою культуру у древней Украины, как трипольцы привозили в Китай порох и бумагу, и как древние Афины приняли демократию от свободолюбивых украинцев".

Автор еще одного комментария резюмирует: "Такой откровенный бред, что даже Геббельс отдохнул".