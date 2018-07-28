"Адмирал Горшков" принят в состав ВМФ

Торжественная церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" прошла на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

Корабль прибыл в Финский залив, успешно совершив межфлотовой переход. Отряд кораблей Северного флота, в состав которого вошли также ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомный подводный крейсер "Орел" и большой противолодочный корабль "Североморск", пришли из Североморска.

"Адмирал Горшков" — первый крупный надводный боевой корабль, заложенный на российских верфях после распада СССР. Предполагается, что порядка 15—20 фрегатов проекта 22350 будут входить в состав всех четырех флотов ВМФ России. Серия кораблей строится на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Сейчас идет строительство кораблей "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков".

В прошлом году главком ВМФ России адмирал Владимир Королев заявлял, что фрегаты станут основными российскими военными кораблями дальней морской и океанской зоны.

Праздничное мероприятие по подъему Андреевского флага на фрегате "Адмирал Горшков" прошло накануне проведения главного военно-морского парада — корабль 29 июля примет участие в празднике.

"Несите этот флаг с достоинством и честью", — сказал замглавы ВМФ РФ Виктор Бурсук на торжественной церемонии, обращаясь к команде фрегата.