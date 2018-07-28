Владимир Путин принимает в Кремле футболистов сборной

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с игроками и тренерами национальной футбольной сборной, успешно выступившей на домашнем чемпионате мира. По ходу мероприятия спортсменам будут вручены государственные награды.

Как уже сообщали Вести.Ru, наша команда впервые в своей новейшей истории вышла в плей-офф мирового первенства, пробилась в восьмерку сильнейших команд, уступив на стадии четвертьфинала.

Встреча Владимира Путина с футболистами посвящена итогам чемпионата мира, но разговор наверняка пойдет и о развитии вида спорта номер один после успешно проведенного всепланетного турнира. Сборная приехала в Кремль в полном составе во главе с тренером Станиславом Черчесовым, который накануне продлил контракт на работу с командой в ближайшие два года.