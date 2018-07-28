Тренер и игроки футбольной сборной получили государственные награды

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с игроками и тренерами национальной футбольной сборной вручил участникам чемпионата мира государственные награды. В числе награжденных наставник сборной Станислав Черчесов, футболисты Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич.

"Ответственность за спортивную честь Отечества безусловно лежит на вас, — цитирует РИА Новости слова президента, обращенные к футболистам. – Мы на вас очень рассчитываем. Вы показали, что умеете побеждать, и ждем от вас, безусловно, вы сами это сделали, теперь от вас ждут ярких достижений, такой же отдачи на предстоящих турнирах".

Путин отметил мастерство и талант главного тренера российской сборной: "Мы все свидетели как мощно выстрелила его стратегия отбора, подготовки игроков, как велико его мастерство, талант психолога, наставника и лидера", — сказал Путин на церемонии награждения.

Президент сказал, что государство продолжит создавать все необходимые условия для развития футбола и спорта в целом: "Делать это надо, в том числе, эффективно используя уже построенные к турниру современные спортивные объекты". По его словам, эти объекты станут основой для детских спортивных центров, площадками для повышения мастерства воспитанников спортшкол, футбольных академий.

Глава государства подчеркнул, что эти спортивные сооружения станут "своего рода кузницей кадров для нашего главного национального футбольного турнира — чемпионата России". "Рассчитываем, что здесь зажгутся новые яркие звезды нашего и мирового футбола, которые в свое время составят нашу национальную сборную и прославят страну", — добавил Путин.