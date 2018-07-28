В Химках ограблен банк "Восточный"

Отделение банка "Восточный" в Химках было ограблено.

Неизвестный зашел в помещение, начал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет, и требовать деньги. Получив около полумиллиона рублей, он скрылся.

Ведется розыск, передает РИА Новости.