МИД РФ прокомментировал ситуацию с генсеком ОДКБ

Армения должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если решение о таком отзыве принято в Ереване, заявили в МИД России. В ведомстве уточнили, что такие действия предполагают правила организации.

По информации российского МИД, необходимые разъяснения армянской стороне дал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

Ранее в субботу Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены действующего генсека организации. Как пояснил пресс-секретарь армянского МИД Тигран Балаян, такое решение принято, поскольку Ереван придает "большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной работы организации". Его слова цитирует "Интерфакс".

Ереванский суд первой инстанции в минувшую пятницу, 27 июля, принял решение арестовать генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Обвинения против него выдвинуты в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года (в то время Хачатуров был начальником Ереванского гарнизона Вооруженных сил Армении). Однако чуть позже суд согласился отпустить Хачатурова под залог.