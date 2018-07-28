Формула-1. Феттель снова выиграл практику, Сироткин – на 16-м месте

На очередном этапе чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Венгрии, — прошла заключительная серия свободных заездов. Их выиграл немецкий экс-чемпион мира Себастьян Феттель из Ferrari. Россиянин Сергей Сироткин занял 16-е место.

Феттель прошел на венгерском "Хунгароринге" 16 кругов и показал время 1 мин. 16,170 сек. Вторым стал финский гонщик Mercedes Валттери Боттас, третьим – напарник Феттеля по команде финн Кими Райкконен. В шестерке лучших оказались представители трех команд – Ferrari, Mercedes и Red Bull.

Сироткин, который провалил пятничные заезды, на сей раз справился с дистанцией гораздо лучше: он на своем Williams не только обошел представителей McLaren, Sauber и Force India, но и показал время лучше своего напарника по "конюшне" канадца Лэнса Стролла.