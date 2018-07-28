"Это было душераздирающе": правда о болезни Майкла Джексона

Британская журналистка и телеведущая Шэрон Карпентер раскрыла настоящую причину постепенного осветления кожи у американского певца Майкла Джексона. Она освещала на американском телеканале Black Entertainment Television (BET) смерть певца в июне 2009 года и события вокруг нее, а позже участвовала в создании документального фильма-трибьюта о нем.

По словам Карпентер, Джексон страдал от витилиго — болезни, которая проявляет себя нарушением пигментации кожи. Именно поэтому, говорит журналистка, певец был вынужден отбеливать кожу — чтобы скрыть пятна, а не потому, что он "хотел быть белым", как писали газетчики.

Вскрытие тела Джексона после его смерти подтвердило факт наличия у него витилиго, рассказала Карпентер таблоиду The Daily Star. "Это было так душераздирающе", — вспоминает она.

Две недели назад имя Майкла Джексона вернулось в заголовки СМИ: бывший врач звезды Конрад Мюррей заявил, что тенор певца — результат химической кастрации. По словам доктора, на таком воздействии, опасаясь мутации голоса, настоял отец Майкла. Когда певцу было 12 лет, Джексон-старший решился на инъекции гормонов — якобы для борьбы с юношескими угрями.