Китай вернул из США 54-го коррупционера из списка самых разыскиваемых

Интерпол помог властям Китая найти и вернуть ещё одного фигуранта списка ста самых разыскиваемых коррупционеров. Бывший сотрудник полиции города Шэньчжэнь Чжан Юнгуан сбежал в США в 2010 году после того, как его начали подозревать в коррупции, пишет РИА Новости.

Интерпол с 2013 года искал экс-полицейского по всему миру. Подозреваемый вернулся в Китай по своему желанию.

Пекин несколько лет с размахом проводит операцию "Небесная сеть" по поимке за границей беглых чиновников и членов Компартии.