Анастасия Потапова вышла в финал теннисного Moscow River Cup

На турнире Женской теннисной ассоциации Moscow River Cup, проходящий на кортах Национального теннисного центра им. Самаранча, состоялся первый полуфинальный матч. В финал домашних соревнований прошла обладательница Wild Card Анастасия Потапова.

Юная россиянка встречалась с 90-й ракеткой мира словенкой Тамарой Зиданшек, которая во втором круге выбила из четки россиянку Дарью Касаткину, второго номера "посева" в Москве. И в матче против Потаповой словенка показала очень хорошую игру, победив в первом сете – 6:3. Но в дальнейшем Потапова была собраннее, выиграла второй сет (6:4) и вела в третьем (5:2), когда ее соперница снялась.