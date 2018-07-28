Задержаны восемь участников драки, в которой был убит фанат ЦСКА

Правоохранители задержали восьмерых участников ночной драки фанатов ЦСКА, которая произошла в ночь на пятницу на Курском вокзале Москвы. В результате потасовки между представителями двух столиц, один из них – Игорь Соколовский, — был убит.

Несколько болельщиков армейского клуба ехали из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород на матч Суперкубка России и во время поездки у молодых людей возник конфликт с попутчиком. Последний вызвал на Курский вокзал своих друзей, предположительно, участникам футбольной группировки ЦСКА Еinfach Jugend.

На платформе в Москве Соколовского поджидала многочисленная группа фанатов, завязалась драка и в результате Соколовский был убит, а один из его товарищей – ранен, сообщает Чемпионат.Ru. И вот первый итог действий полиции: восемь хулиганов задержаны, остальных продолжают искать.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело об убийстве. Было установлено, что 27 июля около двух часов ночи во время стоянки пассажирского поезда "Санкт-Петербург — Нижний Новгород" на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта болельщиков одному из пассажиров были причинены телесные повреждения, от которых он скончался.