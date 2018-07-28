Юный водитель чудом пережил полет с эстакады в Буэнос-Айресе. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент впечатляющего дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в столице Аргентины в пятницу, 27 июля.

Водитель транспортного средства, двигавшегося, как утверждает издание La Nacion, со скоростью около 170 километров в час, не справился с управлением.

После этого легковушку занесло, и она улетела с эстакады, пробив ограждение.

Спасатели, прибывшие на место "падения" автомобиля, извлекли из искореженного салона 19-летнего молодого человека, находившегося за рулем.

Пострадавший доставлен в больницу и находится в реанимации.