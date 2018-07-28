Дзюба предложил Путину сменить коньки на футбольные бутсы

Нападающий футбольной сборной России Артем Дзюба во время приема в Кремле, где игрокам и тренерам вручались государственные награды, предложил президенту России Владимиру Путину сменить хоккейные коньки на футбольные бутсы.

"Владимир Владимирович, для нас огромная честь находиться здесь и огромная гордость представлять страну, — цитирует Дзюбу РИА Новости. – Нам будет очень приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы".

Глава государства оценил юмор футболиста, однако ответил, что в отличие от игроков сборной, которые профессионально занимаются спортом, сам он является любителем: "Знаете, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить. Я не спортсмен, я физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд. И футболом тоже ".