Президент примет парад на Неве

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 29 июля, посетит Санкт-Петербург, где примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота. Глава государства, Верховный главнокомандующий примет главный военно-морской парад — он состоится в акватории реки Нева.

В нынешнем году в смотре будут участвовать более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, свыше 40 кораблей и катеров различных классов, а также группа морской авиации, передает РИА Новости.

Путин в воскресенье также побывает в Нахимовском военно-морском училище, где осмотрит новый многофункциональный корпус учебного заведения.

Парады в честь Дня Военно-морского флота пройдут 29 июля и в других городах России, в том числе во Владивостоке, Калининграде, Балтийске, Севастополе. В Благовещенске празднование Дня ВМФ пришлось отменить из-за паводка. В Ярославле 29 июля откроют мемориал подводнику Валерию Харитонову, который служил на атомной подводной лодке "К-19". А в Барнауле в воскресенье состоятся праздничное шествие и торжественный митинг.