Путин принял участие в молебне на Боровицком холме
Миллионы православных верующих в России и не только отмечают большой праздник — день Крещения Руси. В этом году дата юбилейная — 1030 лет. Основные торжества прошли в Москве, куда съехались представители 10 поместных православных церквей. На Соборной площади Кремля прошел молебен — впервые под открытым небом, а не в Успенском соборе. После верующие отправились крестным ходом к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме.
Золото куполов на июльском солнце и яркое многоголосие хора ослепляют величием, когда все взоры верующих обращены на Соборную площадь Кремля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает божественную литургию.
Праздничное богослужение — впервые под открытым небом. Под стенами Успенского собора сегодня вспоминают святого князя Владимира, не просто крестившего Русь, а определившего на века ее цивилизационный выбор.
В пастырском слове патриарха сегодня — о надежде на будущее, которого не будет без уважения к великому прошлому, к духовному наследию крестителя. И, конечно, о мире, какими бы смутными ни были времена. Ведь среди главных заложенных равноапостольным князем ценностей — единство и общность народов. Вот и сегодня здесь вместе паломники из самых разных уголков страны. И, конечно, соседи.
Общий исторический путь всех народов, что проживают на территории исторической Руси. Единая неделимая семья возносит молитвы о благополучии. Вместе с предстоятелем Русской православной церкви — иерархи 10 поместных церквей из Грузии, Сербии, Греции. Патриарх Александрийский Феодор снова напомнил о важности шага, что сделал Владимир 1030 лет назад.
Крестный ход — и сотни верующих. Вдоль стен Кремля — к памятнику святому князю. Здесь, на Боровицком холме, и президент России Владимир Путин. Обращаясь к иерархам, президент назвал духовные связи фундаментом отношений.
"Крещение – это отправная точка становления и развития российской государственности, настоящего духовного рождения наших предков, определения их идентичности, самосознания, расцвета национальной культуры и образования, развития многоплановых связей с другими странами. Конечно, все это было непросто, но православие сделало то, чего раньше не было, – оно обратилось к человеку, к его совести и его душе, обратилось с вечным призывом к милосердию, к добру и любви, — сказал Владимир Путин. — Как отметил мыслитель и философ Лев Гумилев, "крещение дало нашим предкам высшую свободу – свободу выбора между добром и злом, а победа православия подарила Руси тысячелетнюю историю".
Именно вера как символ тысячелетнего единства может и должна стать цементом, скрепляющим всех нас. Ведь заложенная Владимиром древнерусская государственность формировалась как многоконфессиональная, имея в основе именно православное ядро. Но именно оно дало толчок развитию всей древнерусской культуры, того самого нового культурного кода, известного как "Русский мир".
Ведь выбор, который ровно 1030 лет назад сделал святой князь Владимир, определил не только историческую судьбу крещенных им земель. И отказаться от этого выбора — значит выбить из-под ног общую духовную почву, на которой вот уже больше 10 веков и стоит цивилизация земли, которую принято называть Святой Русью.
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