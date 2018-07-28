Момент наезда мотоциклиста на пешехода в центре Петербурга попал на видео

Мужчина пострадал в результате столкновения с мотоциклистом, произошедшим вечером в минувшую пятницу, 27 июля, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Пешеход не успел завершить пересечение проезжей части на разрешающий сигнал светофора. В тот момент, когда ему оставалось сделать всего несколько шагов до тротуара, его сбил байкер.

Не исключено, что водитель двухколесного транспортного средства, не заметил человека за легковушкой.

Характер и степень тяжести травм, полученных пешеходом, не уточняются.

Полицейским предстоит изучить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и определить виновного.