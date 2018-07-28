Жена арестованного подмосковного чиновника решила занять его место

Жена арестованного главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна будет баллотироваться на этот пост, передает ТАСС со ссылкой на местную территориальную избирательную комиссию.

По словам председателя избиркома Александр Рабочих, Юлия Шестун представила все необходимые документы, подписи избирателей и зарегистрирована кандидатом на пост главы Серпуховского района.

Между тем адвокат, представляющий интересы Александра Шестуна, также представил в субботу в избирком комплект документов для регистрации своего подзащитного кандидатом в главы района. Однако, отметил Рабочих, с документами есть проблема: подписи в поддержку кандидата собирались без открытия специального избирательного счета. Глава избирательной комиссии заверил, что документы будут рассмотрены в соответствии с законом. "Мы примем решение и дадим ответ. У нас на это есть десять дней", — сказал Рабочих.

Со своей стороны член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов сообщил в пятницу, что администрация СИЗО "Лефортово", отказалась допустить к Шестуну нотариуса или самостоятельно заверить его подпись на документе, который нужен для открытия специального избирательного счета и подачи бумаг в избирком. Администрация мотивировала свой отказ отсутствием разрешения от следователя, который ведет дело.

Александра Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков стоимостью около 62 миллионов рублей под строительство торговых центров. Он своей вины не признает. Срок ареста Шестуна истекает 13 августа.

Серпуховской муниципальный район остался единственным в Московской области главу государства избирают, а не назначают.