Сочинские водители устроили драку в присутствии полицейского. Видео

Небольшая авария, произошедшая во второй половине дня в минувшую пятницу, 27 июля, спровоцировала драку на улице Ленина в Адлерском районе Сочи.

Участники дорожного конфликта не сошлись во мнениях относительно степени виновности сторон, и "дискуссия" переросла в кулачный поединок, часть которого попала в объектив камеры мобильного телефона очевидца.

Водители и их спутники пытались одержать верх над оппонентами, используя все доступные им приемы, в том числе – нанося удары головой одного из участников противостояния по лобовому стеклу легковушки.

При этом, в центре событий находился сотрудник полиции, тщетно пытавшийся разнять дерущихся.

Чем закончилась драка и прибыло ли подкрепление, на вызове которого настаивал один из свидетелей – неизвестно.