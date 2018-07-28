30,7 по Цельсию: в Москве зафиксирован самый жаркий день года

Самым жарким днем года в Москве стала суббота, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

В субботу на базовой столичной метеостанции, размещенной на ВДНХ, к 16.00 была зафиксирована температура 30,7 градуса.

"28 июля стал самым жарким днем 2018 года", — отметили в метеобюро Москвы.

Предыдущий рекорд 2018 года был зафиксирован месяц назад. 30 июня воздух в столице прогрелся до 30,6 градуса. Абсолютный температурный максимум для 28 июля зафиксирован восемь лет назад. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в 37,5 градуса.

Ранее управление МЧС распространило предупреждение о надвигающейся на столичный регион грозе с градом. После прохождения грозового фронта жара пойдет на спад, однако температурные значения по-прежнему будут превышать климатическую норму. В понедельник дневная температура составит 24—26 градусов в Москве и до 27 — по области, во вторник воздух в Москве прогреется до 25—27 градусов, по области — до 28. Осадки маловероятны.