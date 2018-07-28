Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии

В Будапеште завершилась квалификации Гран-при Венгрии среди команд, участвующих в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Лучшее время показал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (1 минута 35,658 секунды). Российский гонщик Williams Сергей Сироткин занял лишь 20-е место.

В тройке призеров также оказались финн Валттери Боттас из Mercedes с отставанием +0,260 и его соотечественник Кими Райкконен, представляющий команду Ferrari (0,528).

Партнер Сироткина по Williams канадец Лэнс Стролл стал 15-м. Напомним, что основная гонка Гран-при Венгрии состоится 29 июля.