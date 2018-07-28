ДТП с автобусом под Москвой: 8 пострадавших

В Домодедовском районе Подмосковья в ДТП с рейсовым автобусом пострадали восемь человек. Всего в автобусе ехали 27 пассажиров и два водителя.

Как сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС, автобус перевернулся на трассе А107.