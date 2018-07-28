Кравчук сообщил о подготовке покушения на Януковича

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что незадолго до госпереворота в стране с ним связывались неизвестные, которые сообщили ему о подготовке покушения на тогдашнего главу государства Виктора Януковича.

"Незадолго до известных событий на Майдане ко мне поступил анонимный звонок на мобильный телефон. Звонивший сказал, что готовится убийство Януковича", — заявил Кравчук в интервью изданию "Страна.ua".

Кравчук попытался выяснить у звонившего источник информации, однако собеседник заявил, что не может их раскрывать. Собеседник лишь добавил, что сценарий устранения Януковича будет скопирован с ситуации по отстранению от власти и убийству президента Румынии Николае Чаушеску. На вопрос Кравчука, как удалось узнать личный номер телефона, звонивший ответил: "Это не есть для нас проблема".

После звонка Кравчук пытался связаться с Януковичем, но тот не взял трубку. Поэтому информация была передана главе администрации украинского президента Андрею Клюеву.

"Я подумал, что самое главное — это передать информацию тем людям, которые могут ею правильно распорядиться. Я знаю, что существуют различные варианты отстранения от власти человека. И ситуация была такая, что никто не знал, что будет дальше, что возможны разные сценарии", — вспоминает Кравчук.



Леонид Кравчук — первый президент постсоветской Украины. Несмотря на то, что президентские полномочия Кравчука истекли 24 года назад, он долгое время оставался активным участником украинской политики вплоть до Евромайдана 2014 года, когда при участии Кравчука шли переговоры по урегулированию политического кризиса между властью и оппозицией. Фамилия Кравчука фигурирует в материалах дела, которое второй год рассматривается в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича в суде Киева. В этом деле по статье "Государственная измена" Кравчук проходит как свидетель защиты.

Госпереворот произошел на Украине 22 февраля 2014 года. Парламент отстранил президента Виктора Януковича от власти, была изменена конституция и назначены внеочередные президентские выборы. Победу на них одержал Петр Порошенко.