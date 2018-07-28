Опрокинувшийся пассажирский автобус ехал из Москвы в Ижевск

Автобус, опрокинувшийся в Домодедовском районе, ехал из Москвы в Ижевск.

Транспортное средство съехало в кювет на 126-м километре Каширо-Симферопольского направления, передает РИА Новости. Водитель не справился с управлением.

Пострадали восемь человек. Всего в автобусе находились 27 человек и два водителя. Четверо детей не пострадали, информирует ТАСС.

По сообщению Интерфакс, пострадали от 12 до 16 человек.