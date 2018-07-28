Черчесов и сборная получили звания и медали

Российские футболисты побывали в министерстве спорта. Они стали заслуженными спортсменами страны.

В Минспорта приехала вся сборная России. Никакой спортивной одежды — на всех черные костюмы, темно-синие галстуки, ботинки с белой подошвой. Даже здесь единый командный стиль. Команда — это не только те, кто выходил на поле, но и кто готовил футболистов — они первые получают благодарственные письма, подписанные президентом России.

На специальном столе еще до начала церемонии ожидали 23 медали. 28 июля футболисты стали заслуженными мастерами спорта.

"За повышение авторитета российского спорта на международном уровне" — церемонию награждения провели вице-премьер Ольга Голодец и министр спорта Павел Колобков. Команда продемонстрировала футбол высочайшего уровня, изменила представление об этой игре. Теперь один из самых распространенных вопросов Станиславу Черчесову от знакомых: где лучше начинать футбольную карьеру.

На уровне правительства также наблюдают повышенный интерес к матчам уже на внутренних играх — кубке России по футболу.

Футболисты сборной на чемпионате мира вышли на результат, который до начала мундиаля казался невероятным. Мало кто мог поверить, что наша команда дойдет до одной четвертой финала. Невероятные голы Черышева, сейвы Акинфеева, самоотдача Дзюбы — продолжать можно долго. Теперь важно закрепить результат и идти к новым победам.

Черчесов также награжден званием заслуженного тренера России. Он в долгу не остался: Ольге Голодец подарил именную футболку под номер 10, министру спорта — футбольный мяч с портретами игроков.