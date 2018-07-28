Самолет S7, в который попала молния, не долетел до Питера

Через десять минут после взлета из аэропорта Кишинева в самолет российской компании S7 ударила молния. Лайнер следовал в Санкт-Петербург, перевозя 113 пассажиров.

Как сообщает "Интерфакс", специальное оборудование защитило самолет и людей от поражения током. Из соображений безопасности экипаж вернул лайнер в кишинёвский аэропорт.

Рейс отложен на неизвестное время, а самолёт проверят технические эксперты.