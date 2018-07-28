В перевернувшемся в Подмосковье автобусе были артисты

Число пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса в Домодедовском районе Подмосковья увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Все пострадавшие направлены в больницы на обследование.

В автобусе, следовавшем из Москвы в Ижевск, находились артисты ансамбля народной песни и танца Удмуртии "Танок". Авария произошла на трассе А-107 около населенного пункта Белые Столбы Домодедовского района Подмосковья. Всего в автобусе находились 29 человек, включая двух водителей.

По предварительным данным, причиной ЧП стала ошибка водителя, который не справился с управлением и съехал в кювет.

Сейчас артистов ансамбля готовы принять в Кутузовской школе-интернате, домодедовская администрация выделила автобус, который доставит их в помещение школы. Затем они смогут отправиться в Ижевск.

Государственный ансамбль народной песни, музыки и танца "Танок" был основан в 1990 году в Ижевске. В репертуаре ансамбля постановки, отражающие культуру и национальный колорит народов Удмуртии. Фольклорный материал для спектаклей артисты собирают самостоятельно, в постановках используют самобытные народные инструменты и оригинальные национальные костюмы.