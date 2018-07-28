Россиянка Потапова в финале Moscow River Cup сразится с сербкой Данилович

29 июля на теннисном турнире Moscow River Cup состоится финал в женском одиночном разряде. Россиянка Анастасия Потапова сразится с представительницей Сербии Ольгой Данилович, которая в своем полуфинале обыграла белорусскую спортсменку Александру Соснович.

Встреча между ними продолжалась 2 часа 19 минут. Данилович одержала победу со счетом 6:2, 5:7, 7:5. Ранее в финал пробилась Потапова, взявшая верх над словенкой Тамарой Зиданшек.

Любопытно, что обеим финалисткам по 17 лет. Кроме того, они являются подругами.